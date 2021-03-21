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"الغشيان" يستقبل الأمين العام لجمعية كبار السن بالرياض

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"الغشيان" يستقبل الأمين العام لجمعية كبار السن بالرياض "الغشيان" يستقبل الأمين العام لجمعية كبار السن بالرياض

استقبل رئيس مجلس الجمعيات بمنطقة الرياض الأمين العام لجمعية البر الخيرية الدكتور ثامر الغشيان بمكتبه في مقر جمعية البر الخيرية سعادة الأمين العام لجمعية كبار السن بمنطقة الرياض ناصر الخرعان، وذلك بهدف التعريف بخدمات الجمعية.

ورحب "الغشيان" بالأمين العام لجمعية كبار السن، وتم شرح من قِبل الأمين العام عن أهداف الجمعية وخطط الجمعية المستقبلية، ومنها عقد عددٍ من الشراكات مع عددٍ من الجهات بما يحقق أهداف الجمعية.

وشكر "الغشيان" في الختام ناصر الخرعان الأمين العام لجمعية كبار السن على هذه الزيارة الموفقة، وبارك لأعضاء مجلس الإدارة موافقة وزارة الموارد البشرية على إنشاء الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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