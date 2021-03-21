مستشفى الصحة النفسية بالقصيم يكرم المتميزين في "يوم التمريض الخليجي"

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تحت شعار "مستمرون بالعطاء".. و"الحربي": الممرضون يقومون بعمل إنساني نبيل

تزامناً مع اليوم الخليجي للتمريض 2021م؛ احتفل مستشفى الصحة النفسية ومركز "إرادة" بالقصيم ممثلاً بإدارة التمريض باليوم الخليجي للتمريض تحت شعار "مستمرون بالعطاء" والذي أقيم اليوم الأحد في المستشفى، جرى خلاله الاحتفاء بالطاقم التمريضي تجسيداً لدورهم الفعّال في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وبدأ البرنامج بكلمة لمدير مستشفى الصحة النفسية ومركز "إرادة" نايف بن سماح الحربي، أعرب فيها عن شكره وتقديره لمنسوبي التمريض على جهودهم ودورهم الفعال وما يقدمونه من خدمات للمرضى والمراجعين والمحتاجين ودورهم الإيجابي في كل منشأة صحية، وقبل هذا كله عملهم الإنساني النبيل والذي عُرف على مر العصور ولا تستغني المجتمعات عنهم.

ثم ألقى مدير إدارة خدمات التمريض عبدالله بن محمد الصعيقري كلمة، منتهزاً مناسبة "يوم التمريض الخليجي" بأن يرفع أكف الشكر لله سبحانه وتعالى أن منّ علينا بولاة أمر خدموا الإنسانية جمعاء، وسخروا جهودهم لخدمة المواطن والمقيم تحت شعار "الإنسان أولاً" لتأتي جائحة كورونا شاهداً حياً على اهتمام قيادة المملكة في الشأن الصحي من احترازات وفحوصات ولقاح.

كما وجه "الصعيقري" لزملائه الثناء والعرفان، محيياً فيهم جهودهم وانضباطيتهم، واحترامهم للمهنة وأخلاقياتها، واحتواءهم لنزلاء المستشفى، وحسن تعاملهم مع أهاليهم، وأثنى على روح العمل بالتعاون الكبير بينهم كأسرة واحدة، والتحلي بالصبر في التعامل مع المريض، راجياً من الله أن تستمر روح الأخوة بينهم، ليستمر العطاء وتدوم الإنسانية.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم 35 ممرضاً وممرضة من المتميزين في مجال التمريض.

وصحب الفعالية معرض بهذه المناسبة، وركن توعوي للقاح كورونا وتسجيل الراغبين لأخذ اللقاح، وجرى توزيع هدايا وورود للمراجعين.