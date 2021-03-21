أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسلاك مكشوفة بأعمدة إنارة تهدد حياة الأسر والمارة بـ"بطحاء قريش مكة"

Print
مطالبات بسرعة معالجة الوضع بما يضمن سلامة الجميع

أسلاك مكشوفة بأعمدة إنارة تهدد حياة الأسر والمارة بـ

شكا سكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة من تكشف أسلاك كهرباء أعمدة الإنارة في عددٍ من الشوارع والميادين داخل الحي؛ ما يمكن أن ينجم عنه ضحايا، خصوصًا بين الأطفال الذين عادة ما يلهون ويعبثون بها في جهل تام بالخطر المتربص بهم.

وطالب السكان الجهات المعنية بسرعة التحرك لحماية الأرواح وإزالة الخطر وتأمين تلك المواقع التي تشهد تجمعات بين الفينة والأخرى من الأسر والأطفال والمارة.

وكان عددٌ من المواطنين وثقوا أسلاك الموت المكشوفة بالكثير من الأعمدة التي تسببت في مقتل وإصابة أشخاص ونفوق حيوانات في مناطق عدة بالمملكة في أوقات سابقة.

أسلاك مكشوفة بأعمدة إنارة تهدد حياة الأسر والمارة بـ

أسلاك مكشوفة بأعمدة إنارة تهدد حياة الأسر والمارة بـ

أسلاك مكشوفة بأعمدة إنارة تهدد حياة الأسر والمارة بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

شبكة عيون الإخبارية