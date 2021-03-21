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رئيس الوزراء اليمني يصل لبحث جهود تنفيذ اتفاق الرياض والدعم الاقتصادي

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رئيس الوزراء اليمني يصل السعودية لبحث جهود تنفيذ اتفاق الرياض والدعم الاقتصادي رئيس الوزراء اليمني يصل لبحث جهود تنفيذ اتفاق الرياض والدعم الاقتصادي

مصراوي Masrawy

09:36 م الأحد 21 مارس 2021

الرياض - (أ ش أ):

وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الرياض، قادما من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مستهل زيارة يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسئولين بالسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء سيطلع - خلال الزيارة - الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتقييم ما تم إنجازه، وما تبذله لتحسين مستوى الخدمات والصعوبات القائمة أمامها والمقترحات والدعم المطلوب لتجاوزها.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة التي يرافقه خلالها وزير المالية سالم بن بريك، عددا من المسؤولين السعوديين، لبحث إمكانية الدعم الاقتصادي للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية خاصة في الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية.

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