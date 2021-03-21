★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الرياض - (أ ش أ):

وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مساء اليوم الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مستهل زيارة يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسئولين بالسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء سيطلع - خلال الزيارة - الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتقييم ما تم إنجازه، وما تبذله الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والصعوبات القائمة أمامها والمقترحات والدعم المطلوب لتجاوزها.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة التي يرافقه خلالها وزير المالية سالم بن بريك، عددا من المسؤولين السعوديين، لبحث إمكانية الدعم الاقتصادي للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية خاصة في الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية.