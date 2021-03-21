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الأردن: وقعنا اتفاقية دفاع مع واشنطن سارية دون موافقة البرلمان عليها

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الأردن: وقعنا اتفاقية دفاع مع واشنطن سارية دون موافقة البرلمان عليها الأردن: وقعنا اتفاقية دفاع مع واشنطن سارية دون موافقة البرلمان عليها

مصراوي Masrawy

09:36 م الأحد 21 مارس 2021

عمان - (بي بي سي)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد أن بلاده وقعت أخيرًا اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب.

وُقعت الاتفاقية في 31 يناير وأقرتها في 17 فبراير وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء وتصبح سارية المفعول دون أن تمر على البرلمان.

وبينما انتقد النائب الإسلامي الأردني صالح العرموطي الاتفاقية، مؤكدًا ضرورة أن يتصدى البرلمان لها قائلاً إنها مخالفة للدستور والقانون وتمسّ السيادة الأردنية، أكد الوزير الصفدي أن الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية بالقيام بأعمال قتالية داخل المملكة، وجاءت منطلقة من رغبة المملكة في تعزيز قدرات قواتها المسلحة.

وأشار إلى أن "الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر الأردن، الذي يحصل على مساعدات سنوية من واشنطن تتجاوز قيمتها مليار دولار، حليفًا رئيسيًا في المنطقة لواشنطن التي قادت عام 2014 تحالفًا دوليًا ضد تنظيم داعش.

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