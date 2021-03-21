أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"استشهدا في 14 يومًا".. أم شهيدين بالسويس: الرئيس استجاب لمناشدتي

Print
"استشهدا في 14 يومًا".. أم شهيدين بالسويس: الرئيس السيسي استجاب لمناشدتي "استشهدا في 14 يومًا".. أم شهيدين بالسويس: الرئيس استجاب لمناشدتي

مصراوي Masrawy

08:53 م الأحد 21 مارس 2021

(مصراوي):

قالت السيدة منال حمدي والدة الشهيد محمد عمرو الطاهر من رجال القوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح ، استجاب لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة في محافظة السويس تخليدًا لذكراه.

وأضافت حمدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنها أم شهيدين ضابط جيش، ومهندس مدني، وفقدت طفلين قبل ولادتهما، لكن اختارهما المولى عز وجل ليلحقا بأخويهما.

وأوضحت: "فخورة بهما وعيدي وعيدهم في الجنة إن شاء الله"، مشيرة إلى أن ابنها محمد حلم بدخوله الكلية الحربية وهو في الثانوية، وبالفعل نجح في الالتحاق بالكلية.

وتابعت وهي تبكي، أن الشهيد محمد التحق بسلاح المشاة وكان هدفه الصاعقة، وكان يقول أنهم لا ينامون حتى ينام شعب آمنًا ومطمئنًا، وكان يتمنى الشهادة حتى نالها، مشيرة إلى أن الفاصل بين استشهاد نجليها 14 يومًا فقط.

وطلبت إطلاق اسم ابنها الشهيد محمد على مدرسة أو شارع بمحافظة السويس تخليدًا لذكراه، وحتى يعلم أهل محافظته مدى بطولته وما قدمه لمصر.

يذكر أن الشهيد البطل محمد عمرو الطاهر، من قوة الدفعة 112 حربية وكتيبة الأبطال 103 صاعقة، واستشهد أثناء قوة تأمين قطاع شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة العمليات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية