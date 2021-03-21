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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت السيدة منال حمدي والدة الشهيد محمد عمرو الطاهر من رجال القوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة في محافظة السويس تخليدًا لذكراه.

وأضافت حمدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنها أم شهيدين ضابط جيش، ومهندس مدني، وفقدت طفلين قبل ولادتهما، لكن اختارهما المولى عز وجل ليلحقا بأخويهما.

وأوضحت: "فخورة بهما وعيدي وعيدهم في الجنة إن شاء الله"، مشيرة إلى أن ابنها محمد حلم بدخوله الكلية الحربية وهو في الثانوية، وبالفعل نجح في الالتحاق بالكلية.

وتابعت وهي تبكي، أن الشهيد محمد التحق بسلاح المشاة وكان هدفه الصاعقة، وكان يقول أنهم لا ينامون حتى ينام شعب مصر آمنًا ومطمئنًا، وكان يتمنى الشهادة حتى نالها، مشيرة إلى أن الفاصل بين استشهاد نجليها 14 يومًا فقط.

وطلبت إطلاق اسم ابنها الشهيد محمد على مدرسة أو شارع بمحافظة السويس تخليدًا لذكراه، وحتى يعلم أهل محافظته مدى بطولته وما قدمه لمصر.

يذكر أن الشهيد البطل محمد عمرو الطاهر، من قوة الدفعة 112 حربية وكتيبة الأبطال 103 صاعقة، واستشهد أثناء قوة تأمين قطاع شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة العمليات.