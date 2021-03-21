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بعد ارتفاعها عالميا .. الاردن تبحث تخفيض الزيوت النباتية

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بعد ارتفاعها عالميا .. الاردن تبحث تخفيض أسعار الزيوت النباتية بعد ارتفاعها عالميا .. الاردن تبحث تخفيض الزيوت النباتية

المدينة نيوز :- شددت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي على ضرورة المحافظة على استقرار السلع التموينية خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك وعدم المغالاة فيها.

وطلبت الوزيرة من القطاعين التجاري والصناعي خلال عدة لقاءات عقدتها بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ضمت رئيسي غرفتي تجارة الأردن السيد نائل الكباريتي وصناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وعدد من كبار تجار المواد التموينية توفير كميات كافية من السلع التموينية قبل وخلال شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وتم خلال اللقاءات التباحث في الوسائل المتاحة لتخفيض أسعار الزيوت النباتية وعدم عكس الارتفاع العالمي بالكامل على الأسعار محليا.

وتم الاتفاق على ان تبحث كل من غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الأردن مع قطاعاتهما تخفيض أسعار الزيوت النباتية وتقديم الاقتراحات للوزارة بهذا الخصوص.

وقالت م. علي أن الوزارة مستمرة بعمليات الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار للوقوف على أي متغيرات تطرأ على الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حال تبين مغالاة في الأسعار وارتفاعات غير مبررة ستقوم الوزارة بتحديد سقوف سعرية.

وأشارت الى استقرار أسعار غالبية السلع في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بما فيها الزيوت النباتية.

جي بي سي نيوز

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