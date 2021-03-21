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ماكرون يدعو إلى تغيير "الأسلوب" مع لبنان

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ماكرون يدعو إلى تغيير "الأسلوب" مع لبنان ماكرون يدعو إلى تغيير "الأسلوب" مع لبنان

جي بي سي نيوز:- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسة في البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

ويقود ماكرون جهودا دولية لحل الأزمة في لبنان لكنها لم تسفر بعد عن تقدم يذكر.

ويأتي حديث ماكرون بعدما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، أمس الأربعاء، أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة "الضغوط" على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وقد يتم ذلك أيضا من خلال "عقوبات".

وصرح الدبلوماسي لصحفيين "يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين. سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة".

وأضاف "لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأميركيين".

ومنذ استقالة بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من مارس، لم تنجح الطبقة السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق الإصلاحات، في حين أن البلد بات على شفير فوضى اقتصادية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتهم هو الآخر السياسيين اللبنانيين "بعدم تقديم المساعدة" لبلدهم الذي يواجه مخاطر "الانهيار" في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وقال لودريان للصحفيين "قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلدا يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا"، مستنكرًا تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر "انهيار" البلاد.

وسجّلت الليرة اللبنانية هذا الأسبوع تدهورا قياسيا جديدا، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.

وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

سكاي نيوز

جي بي سي نيوز

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