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انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في "تحفيظ صامطة"

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رشحت 7 طالبات استعدادًا لمسابقة الملك سلمان

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلقت التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة على مستوى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة حيث يُقام البرنامج سنويًا لتأهيل النخبة المتميزة من طالبات الدور للمنافسة الجادة وتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة الملك سلمان المحلية بفروعها المختلفة على مستوى جمعيات المملكة العربية وتتم المسابقة في خمسة أفرع وهي فرع حفظ خمسة أجزاء وفرع حفظ عشرة أجزاء وفرع حفظ عشرين جزءًا وفرع حفظ القرآن كاملاً وفرع حفظ القرآن كاملاً مع التفسير ومعاني الكلمات.

وفي التفاصيل .. ترشح للبرنامج هذا العام سبع طالبات على مستوى الجمعية، حيث تمت المفاضلة بينهن في الحفظ والتجويد والأداء وذلك لإعدادهن للمسابقة المحلية على أيدي معلمات متميزات متخصصات في القرآن وعلومه وكذلك لإعدادهن للمشاركة في المسابقة المحلية على مستوى المملكة العربية السعودية.

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

انطلاق التصفيات النهائية لبرنامج الصفوة في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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