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رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى مطار القاهرة

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رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى مطار القاهرة رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

08:55 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة من ليبيا، في زيارة للبلاد يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين وليبيا وآخر التطورات على الساحة الليبية.

وترأس صالح جلسة مجلس النواب الليبي، لآداء الوطنية الليبية لليمين الدستورية الاثنين الماضي، حيث أكد خلال الجلسة ضرورة اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ودعم العملية الانتخابية، موضحًا أن ما تحقق اليوم يأتي في سنوات من الانقسام والتشرذم، مشيرًا إلى أن الحوار بين الليبيين أنتج حكومة وحدة وطنية وأن الشعب الليبي يسعى لتجاوز الماضي وطي صفحة الانقسام.

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