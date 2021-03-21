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يطلقها في غضون 3 أشهر

ذكر جيسون ميلر المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لعام 2020" اليوم (الأحد)، أن "ترامب" سيعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، بعد أن علقت منصات "تويتر" و"فيسبوك" وغيرهما من المواقع، حساباته، على أثر هجوم السادس من يناير على مبنى الكونغرس.

وأضاف "ميلر" في تصريح لـ"فوكس نيوز" أوردته "رويترز"، أن "الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به من شأنها إعادة تعريف اللعبة بالكامل".

وأحجم المتحدث باسم الحملة عن ذكر مزيد من التفاصيل.