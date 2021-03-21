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اختطاف سفينة عراقية قرب ميناء بوشهر الإيراني

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اختطاف سفينة عراقية قرب ميناء بوشهر الإيراني اختطاف سفينة عراقية قرب ميناء بوشهر الإيراني
القراصنة سرقوا وقودها ونهبوا محتوياتها

اختطاف سفينة عراقية قرب ميناء بوشهر الإيراني

ذكر موقع "عراق نيوز" أن قراصنة اختطفوا، اليوم (الأحد)، سفينة عراقية قرب المياه الإيرانية، وطلبوا 80 ألف دولار مقابل الإفراج عن السفينة وطاقهما.

ونقل "عراق نيوز" عن وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي، أنه تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية "تي -4" التابعة للقطاع الخاص، وطالب فيها تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها إلى مكان مجهول".

وبين "الحمامي" أن القراصنة طالبوا مالك السفينة في تسجيل صوتي بدفع فدية مقدارها ثمانون ألف دولار، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف أن السفينة جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وأن طاقم السفينة سوهان سرقوا وقودها، ونهبوا محتوياتها وأجهزتها ومعداتها.

وأوضح "الحمامي" أنه استجاب لمناشدات مالك السفينة العراقية المخطوفة، وسيرسل نداء عاجلاً بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية ومقره في البحرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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