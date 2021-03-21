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موريتانيا وقطر تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

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موريتانيا وقطر تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية موريتانيا وقطر تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

مصراوي Masrawy

08:31 م الأحد 21 مارس 2021

نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت موريتانيا استئناف علاقاتها الدبلوماسية المقطوعة منذ يونيو 2017 مع دولة قطر وإعادة فتح سفارتيهما في أقرب الآجال.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج مساء اليوم الأحد بيانا تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه في نواكشوط أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قام اليوم الأحد، بدعوة كريمة من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بزيارة لدولة قطر الشقيقة، ناقشا خلالها سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون العريقة بين البلدين.

وأوضح البيان أنه "بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وهذه أول زيارة لمسؤول موريتاني إلى الدوحة منذ قرابة أربع سنوات.

وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قد قطع من جانب واحد علاقات بلاده مع قطر بعد قطع بعض الدول الخليجية ومصر لعلاقاتها مع الدوحة.

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