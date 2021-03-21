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تحذير للعائلة الملكية: الملكة لا تستطيع إزاحة الأمير هاري من تسلسل الملكية

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تحذير للعائلة الملكية: الملكة لا تستطيع إزاحة الأمير هاري من تسلسل الملكية تحذير للعائلة الملكية: الملكة لا تستطيع إزاحة الأمير هاري من تسلسل الملكية

مصراوي Masrawy

08:27 م الأحد 21 مارس 2021

لندن - (أ ش أ):

قال جراهام سميث رئيس مجلس إدارة موقع "الجمهورية" في بريطانيا ، إن أفراد العائلة الملكية في بريطانيا وتحديداً الملكة إليزابيث الثانية لا يستطيعون إزاحة الأمير هاري من تسلسل الملكية في البلاد وفقًا لما ذكره أحد الخبراء في تسلسل الملكية في بريطانيا جراهام سميث .

وأضاف سميث وهو رئيس مجلس إدارة موقع "الجمهورية" في بريطانيا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية أن دوق ساسكس الأمير هاري نفسه أو البرلمان فقط يمكنهم إزاحة الدوق والذي يقع في المرتبة السادسة على السلم الملكي من خط ولاية العرش.

وأوضح سميث: "إن خط التسلسل الملكي ليس متروكًا للعائلة الملكية، وليس قرارهم. إنه قرار البرلمان، والشخص الوحيد الذي يمكنه إزاحة هاري من تسلسل الخلافة باستثناء البرلمان هو هاري نفسه."

ومضى قائلاً: "إن أفراد العائلة الملكية ليس لديهم أي سلطة على الإطلاق في هذا الشأن. أعتقد أن الجمهور والبرلمان لن يتسامحوا مع أي تحرك للعثور لاستبداله بشخص ما في الدرجة الأسفل في الخط الملكي إذا تسبب شيء ما في إبعاد الآخرين عن تسلسلهم سواء كان ذلك هو الموت أو التنازل."

وقال سميث: "أعتقد أنه إذا بدأ الأمر في المضي قدمًا في هذا الخط، فسيقول الناس إننا بحاجة إلى إجراء مناقشة حول هذا الأمر لأننا لم نتوقع ذلك ولم نرغب فيه، لذا ربما يتعين علينا البدء في اختيار رئيس لدولتنا،" بحسب الصحيفة.

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