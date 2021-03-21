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"الأعلى للإعلام": لم نتلق أي شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقاله أو إعلامي من ممارسة عمله

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"الأعلى للإعلام": لم نتلق أي شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقاله أو إعلامي من ممارسة عمله "الأعلى للإعلام": لم نتلق أي شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقاله أو إعلامي من ممارسة عمله

مصراوي Masrawy

08:37 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حق دستوري وقانوني أصيل من حقوق المواطن، لتحقيق الشفافية في الرسالة الإعلامية وبناء الثقة بين الوطن وإعلامه في ظل الثورة التكنولوجية التي لا يستطيع أي نظام أن يخفي أي شئ عن المواطن.

وشدد المجلس في تقريره السنوي – الذي انفرد مصراوي بنشره- على ضرورة حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر رفيع من المهنية.

وأشار المجلس إلى أنه لم يتلق أي شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقاله أو حذف فقرات منه أو أي شكاوى بشأن منع أي إعلامي من ممارسة عمله، كما أن هناك العديد من الكُتاب الذين تتصف مقالاتهم بالمعارضة ويتم نشرها في الصحف القومية والخاصة والحزبية، كما لم يتلق المجلس أية شكاوى بمنع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.

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