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فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم

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فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم

مصراوي Masrawy

07:48 م الأحد 21 مارس 2021

رام الله - (أ ش أ):

شق مستوطنون، اليوم الأحد، طريقا استيطانيا في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم الفلسطينية.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، شقوا طريقا استيطانيا في منطقة "ظهر المزارب" شرق القريةً على طول 4 كم، تمهيدا للاستيلاء على الأراضي، مشيرا إلى أن الأرض التي شق المستوطنون فيها الطريق تعرضت قبل فترة إلى عملية تنقيب من قبل الاحتلال، وأنها ستربط مستوطنتي "معالي عاموس"، "وايبي هناحل".

وفي سياق آخر، أقدم مقدسيان، مساء اليوم، على هدم منزليهما ذاتيا في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وفي حي رأس خميس بالقدس المحتلة، وذلك خشية الغرامات التي تفرضها بلدية الاحتلال إذا ما نفذت هي عملية الهدم.

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