"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق.

جرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدَين الصديقَين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك جرى التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، وقّعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب التشادي وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.