مصراوي Masrawy
12:49 م الأحد 21 مارس 2021
كتب- محمد نصار:
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية بمجموعة من الإجراءات لدعم المرأة المصرية.
جاء ذلك خلال احتفالية الأم المثالية والمراة المصرية اليوم الأحد بمركز المنارة.
وجاءت التوجيهات الجديدة على النحو التالي:
1- قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.
2- قيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في المواصلات العامة لإحكام أمنها وسلامتها.
3- قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.
4- تكليف التضامن والزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية.
5- قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات اللازمة للحد منها.
6- تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.
7- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها.