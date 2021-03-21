أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قانون مستقل لمنع زواج الأطفال.. 7 توجيهات عاجلة من للحكومة لدعم المرأة

Print
قانون مستقل لمنع زواج الأطفال.. 7 توجيهات عاجلة من السيسي للحكومة لدعم المرأة قانون مستقل لمنع زواج الأطفال.. 7 توجيهات عاجلة من للحكومة لدعم المرأة

مصراوي Masrawy

12:49 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

كلف الرئيس عبدالفتاح ، المصرية بمجموعة من الإجراءات لدعم المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية الأم المثالية والمراة المصرية اليوم الأحد بمركز المنارة.

وجاءت التوجيهات الجديدة على النحو التالي:

1- قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.

2- قيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في المواصلات العامة لإحكام أمنها وسلامتها.

3- قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.

4- تكليف التضامن والزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية.

5- قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات اللازمة للحد منها.

6- تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.

7- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

شبكة عيون الإخبارية