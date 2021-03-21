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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية بمجموعة من الإجراءات لدعم المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية الأم المثالية والمراة المصرية اليوم الأحد بمركز المنارة.

وجاءت التوجيهات الجديدة على النحو التالي:

1- قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.

2- قيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في المواصلات العامة لإحكام أمنها وسلامتها.

3- قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.

4- تكليف التضامن والزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية.

5- قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات اللازمة للحد منها.

6- تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.

7- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها.