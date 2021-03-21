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"اليابانية" تهيمن وتسيطر على أشهر 10 شركات سيارات في المملكة

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"اليابانية" تهيمن وتسيطر على أشهر 10 شركات سيارات في المملكة "اليابانية" تهيمن وتسيطر على أشهر 10 شركات سيارات في المملكة
التركيز على انطباعات ورضا المستهلكين عن جودة العلامة التجارية

سيطرت العلامات التجارية اليابانية على قائمة جديدة لشركات صناعة السيارات الأكثر شهرة في المملكة العربية وفقًا لتصنيفات شركة الأبحاث البريطانية "YouGov" للسيارات لعام 2021 .

وجاءت شركة تويوتا أكثر السيارات شهرة في المملكة، واحتلت العلامات التجارية اليابانية أربعة مراكز في قائمة العشرة الأوائل.

ويأخذ المؤشر في الاعتبار تصور المستهلكين للجودة الشاملة للعلامة التجارية وقيمتها وانطباعها وسمعتها ورضا العملاء.

أكثر 10 شركات سيارات شهرة في السعودية عام 2021:
1- تويوتا
2- مرسيدس
3- لكزس
4- بي ام دبليو
5- هونداي
6- هوندا
7- فورد
8- نيسان
9- أودي
10- جي ام سي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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