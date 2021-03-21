بالفيديو .. عجوز تقاوم رجلاً اعتدى عليها وترسله إلى المستشفى

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مع تزايد الاعتداءات العنصرية ضد الأمريكيين الآسيويين

تعرضت عجوز صينية عمرها 76 عامًا للضرب من رجل هجم عليها فجأة في وضح النهار وسط مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لكنها تمكنت من الرد عليه بقوة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد ضربها المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا في عينها اليسرى، إلا أن المرأة الشجاعة ردت عليه بضرب بالعصا، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

ويظهر فيديو في موقع الحادث لحظة وصول الشرطة ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى موقوفًا بتهمة الاعتداء، بينما ظهر أثر الاعتداء على عيني المرأة.

وفي مقابلة عبر الفيديو مع شبكة "سي بي أس نيوز"، ظهرت المرأة وقد تورمت عيناها، وروت ما حدث وقالت بقوة: "ضربني في وجهي فرددت بعصا وجدتها بجواري"، وبكت المرأة تأثرًا مؤكدة أنه اعتداء بلا سبب إلا أن ملامح وجهها آسيوية.

وازداد في الآونة الأخيرة عدد الهجمات وأعمال العنف العنصرية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية خلال جائحة كورونا، حيث يعد كثيرون أنهم المسؤولون عن الوباء.