الجمعية السعودية للطب الوراثي تنظم ندوة عن متلازمة داون.. مساء اليوم

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تستهدف زيادة الوعي المجتمعي بها ومعالجة المفاهيم الخاطئة الشائعة عنها

تنظم الجمعية السعودية للطب الوراثي عن بُعد في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الندوة التوعوية الافتراضية التي تتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون. وتُقام هذه الندوة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر).

وأكد المتحدث الإعلامي للجمعية الدكتور زهير بن عبدالله رهبيني أن الندوة تستهدف زيادة الوعي المجتمعي بمتلازمة داون ومعالجة المفاهيم الخاطئة الشائعة عن هذه المتلازمة من خلال كل الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية وربط العاملين في مجال العناية بمصابي الأمراض الوراثية وبالذات أسر وذوي متلازمة داون وأهمية التدخل المبكر للرضع والأطفال الذين يعانونها والذي يمكن أن يحدث الفرق في تحسين نوعية حياتهم بالنظر إلى اعتماد العلاج على الاحتياجات الفردية لتطوير الإمكانات والمهارات البدنية.

من جهة أخرى أوضح الدكتور عيسى الفقيه رئيس لجنة التوعية والإرشاد الوراثي بالجمعية أن برنامج الندوة المقام افتراضيًا عن طريق تقنية الزوم يشهد عددًا من الجلسات التي تتحدث عن المفاهيم العامة لمتلازمة داون، وتشخيص متلازمة داون قديمًا وحديثًا، ومتلازمة داون الواقع والتحديات، والرعاية الطبية الحادة والمزمنة والمشاكل الطبية القصيرة والبعيدة لهذه المتلازمة.

ودعا "الفقيه" الأسر المهتمة بتداعيات هذه المتلازمة الاستفادة من هذه الندوة المجانية والتي تفتح في ختامها نقاشًا مفتوحًا بحضور الدكتورة أمل الهاشم رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي ومشاركة عددٍ من المختصين في الطب الوراثي السريري للإجابة عن كل ما يخص المتلازمة ورعاية المصابين في جميع مراحلهم العمرية.

الجمعية السعودية للطب الوراثي