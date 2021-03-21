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بسبب خطأ مترجم القنصلية.. استخراج رفات "هندوسي" دُفن على الطريقة الإسلامية في

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بسبب خطأ مترجم القنصلية.. استخراج رفات "هندوسي" دُفن على الطريقة الإسلامية في السعودية بسبب خطأ مترجم القنصلية.. استخراج رفات "هندوسي" دُفن على الطريقة الإسلامية في

بسبب خطأ مترجم القنصلية.. استخراج رفات

قال مسؤولون في القنصلية الهندية بجدة إنه سيتم استخراج رفات رجل هندي غير مسلم؛ دُفن في حسب الطريقة الإسلامية بسبب خطأ في ترجمة إحدى الوثائق.

وذكر رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش التي ينحدر منها المتوفى أن المسؤولين في القنصلية الهندية أبلغوه بأنهم تواصلوا مع المسؤولين في السعودية، وأبلغوهم بحدوث خطأ في ترجمة إحدى الوثائق وديانة المتوفى من قِبل المترجم، ورغبتهم في استخراج رفات المتوفى بناء على طلب أسرته لدفنها في الهند.

وقال رئيس وزراء الولاية جاي رام ثاكور في مؤتمر صحفي إن مسؤولين من القنصلية الهندية يوجَدون حاليًا في محافظة جازان حيث كان يعمل المتوفى ودُفن بأحد مقابرها.

وعمل سانجيف كورما شرما في السعودية سائقًا ثلاث سنوات، وتوفي بسكتة قلبية في 24 يناير، وطالبت أسرته بإعادة جثمانه إلى الهند عقب دفنه في السعودية بعد خطأ وقع فيه المترجم الموكل من قِبل القنصلية الهندية في ترجمة إحدى الوثائق وديانته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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