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تسجِّل 644 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و45 وفاة

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مصر تسجِّل 644 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و45 وفاة تسجِّل 644 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و45 وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 149489 ومغادرتهم المستشفيات

مصر تسجِّل 644 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 233 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149489 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي، والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 194771، من ضمنهم 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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