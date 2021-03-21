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استمرار المعاناة يجدِّد مطالب أهالي قرية حرمان بتعبيد طريقهم الوعر

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ناشدوا الجهات المعنية السفلتة واعتماد مشروع لدرء أخطار السيول

استمرار المعاناة يجدِّد مطالب أهالي قرية حرمان بتعبيد طريقهم الوعر

لا يزال أهالي قرية وادي حرمان التابعة لمحافظة العرضيات يطالبون بتعبيد وسفلتة طريقهم الوحيد الذي يربطهم بمركز شمران؛ إذ إن معاناتهم مع هذا الطريق الوعر مستمرة منذ سنوات، وتزداد مع مواسم الأمطار التي تتسبب في عزل السكان عن قضاء احتياجاتهم بسبب جريان الأودية؛ لأنه لا توجد جسور أو عبّارات تؤمّن حركتهم المرورية وقت السيول، كما أن وعورة الطريق تعيق وصول الشاحنات، وتتسبب أحيانًا بتعريض بعضها للانقلاب.

وناشد الأهالي البلدية والجهات المعنية سفلتة الطريق، واعتماد مشروع لدرء أخطار السيول لإنهاء معاناتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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