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ضمك وأبها في قمة "ديربي الجنوب" .. والوحدة ينشد العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة العين

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ضمك وأبها في قمة "ديربي الجنوب" .. والوحدة ينشد العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة العين ضمك وأبها في قمة "ديربي الجنوب" .. والوحدة ينشد العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة العين
في ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضمك وأبها في قمة

تختتم اليوم الأحد ، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 24، بإقامة مواجهتين.

وتجمع المواجهة الأولى، أبها بضيفه ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، عند الساعة 4:05 مساءً, حيث يحتل الفريق المستضيف المرتبة التاسعة بـ 31 نقطة، في المقابل يحتل الفريق الضيف المركز الـ 15 ما قبل الأخير بـ 21 نقطة في جدول الترتيب.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يستقبل العين فريق الوحدة عند الساعة 4:15 مساءً, ويدخل العين اللقاء وهو في المرتبة الأخيرة بسُلّم الترتيب بـ 17 نقطة، فيما يملك الوحدة 27 نقطة بالمرتبة الرابعة عشرة.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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