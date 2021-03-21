العراق: تدمير 61 وكرًا لداعش في نينوى

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مصراوي Masrawy

العراق - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مساء أمس السبت، عن تدمير 61 وكرًا و24 كهفٍا بجبال قره جوغ في نينوى، خلال 10 أيام.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة أيام الماضية في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى أسفرت عن تدمير 61 وكرًا و 24 كهفًا، وقتل عدد من الإرهابيين.