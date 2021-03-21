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في مؤتمر "كورونا" الأحد.. "البلدية" تستعرض "خدمة التقييم الذاتي" وإلزام المحال التجارية به

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"الصحة" تدعو للمشاركة بطرح الأسئلة عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي"

في مؤتمر

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات (كوفيد-19) يوم غد الأحد 21 مارس 2021 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون تصنيف المقاولين، الدكتور أحمد قطان، استمرار الجولات الرقابية، ورصد المخالفات، وإطلاق خدمة التقييم الذاتي، وإلزام المحال التجارية به، وجهود لجنة سكن العمالة.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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