أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحف الشمع يزيل تمثال "".. تشوَّه بسبب ضربات ولكمات الزوار

Print
متحف الشمع يزيل تمثال "ترامب".. تشوَّه بسبب ضربات ولكمات الزوار متحف الشمع يزيل تمثال "".. تشوَّه بسبب ضربات ولكمات الزوار
يُتوقَّع إعادته إلى المتحف خلال أسابيع عدة بعد إصلاح التشوهات

متحف الشمع يزيل تمثال

أزال متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد من قاعة العرض بعد تعرُّضه للضرب واللكم من قِبل الزوار بشكل مستمر؛ ما أدى إلى ظهور العديد من التشوهات والخدوش على التمثال.

وقال المدير الإقليمي للشركة المالكة لمتاحف الشمع: "إن التمثال أُزيل من متحف الشمع في مدينة سان انتونيو بتكساس، وذلك بعد أن لوحظ ضرب ولَكْم الزوار له بشكل منتظم. ورغم محاولة إصلاح بعض التشوهات في وقت سابق إلا أن تشوه التمثال لم يجعله صالحًا للعرض العام".

وأشار الموظفون إلى أنهم حاولوا حماية التمثال بوضعه في مكان بارز وأمام الموظفين إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لردع الزوار من التهجم على التمثال.

وسبق أن تعرّض تمثال أوباما كذلك للهجوم؛ إذ تم قطع أذنه ست مرات، كما أنه تم تمزيق أنف الرئيس جورج بوش الابن بعد لَكْم الزوار له مرات عدة في أوقات سابقة خلال فترة رئاسته.

ويُتوقع أن يتم إعادة تمثال ترامب إلى المتحف خلال أسابيع عدة بعد إصلاح التشوهات.

ويفكّر القائمون على المتحف في أن يتم حفظ التمثال في خزانة زجاجية في محاولة لمنع العبث به.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتحار ومقارنة بـ"ترامب".. "فايننشيال تايمز": فجوة بين "أردوغان" ومحيطيه!

انتحار ومقارنة بـ"ترامب".. "فايننشيال تايمز": فجوة بين "أردوغان" ومحيطيه!

ترامب يتباهى بنفوذه على الحزب الجمهوري في مقابلة إذاعية.. ماذا قال؟

ترامب يتباهى بنفوذه على الحزب الجمهوري في مقابلة إذاعية.. ماذا قال؟

ترامب يسخر من تعثر بايدن

ترامب يسخر من تعثر بايدن

ترامب يشكك.. بايدن يعاني "الزهايمر"؟

ترامب يشكك.. بايدن يعاني "الزهايمر"؟

شبكة عيون الإخبارية