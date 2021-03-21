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يُتوقَّع إعادته إلى المتحف خلال أسابيع عدة بعد إصلاح التشوهات

أزال متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة العرض بعد تعرُّضه للضرب واللكم من قِبل الزوار بشكل مستمر؛ ما أدى إلى ظهور العديد من التشوهات والخدوش على التمثال.

وقال المدير الإقليمي للشركة المالكة لمتاحف الشمع: "إن التمثال أُزيل من متحف الشمع في مدينة سان انتونيو بتكساس، وذلك بعد أن لوحظ ضرب ولَكْم الزوار له بشكل منتظم. ورغم محاولة إصلاح بعض التشوهات في وقت سابق إلا أن تشوه التمثال لم يجعله صالحًا للعرض العام".

وأشار الموظفون إلى أنهم حاولوا حماية التمثال بوضعه في مكان بارز وأمام الموظفين إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لردع الزوار من التهجم على التمثال.

وسبق أن تعرّض تمثال أوباما كذلك للهجوم؛ إذ تم قطع أذنه ست مرات، كما أنه تم تمزيق أنف الرئيس جورج بوش الابن بعد لَكْم الزوار له مرات عدة في أوقات سابقة خلال فترة رئاسته.

ويُتوقع أن يتم إعادة تمثال ترامب إلى المتحف خلال أسابيع عدة بعد إصلاح التشوهات.

ويفكّر القائمون على المتحف في أن يتم حفظ التمثال في خزانة زجاجية في محاولة لمنع العبث به.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب