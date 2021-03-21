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القبض على كبير مساعدي رئيس وزراء مالطا السابق في تهم فساد

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القبض على كبير مساعدي رئيس وزراء مالطا السابق في تهم فساد القبض على كبير مساعدي رئيس وزراء مالطا السابق في تهم فساد

مصراوي Masrawy

12:17 ص الأحد 21 مارس 2021

فاليتا - (د ب أ)

ألقت السلطات في مالطا القبض، أمس السبت، على كبير موظفي رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات واتهم بالفساد وغسل الأموال والتآمر الإجرامي والتزوير وجرائم أخرى.

ويخضع كيث شيمبري للتحقيق في أعقاب مزاعم بأنه تلقى عمولات على بيع جوازات سفر مالطية وتقديم رشوة للمدير العام لشركة كان قد باع لها آلة طباعة بملايين من اليورو.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن شيمبري قام بتزوير وثائق وأدلى بشهادة زور.

وعمل شيمبري مديرا لمكتب رئيس الوزراء موسكات من 2013 إلى 2019.

وكانت الصحفية المقتولة دافني كاروانا جاليزيا، أول من كشف عن شركة تابعة لشيمبري في بنما، وكانت الصحفية تعمل على تسريبات تربط الشركة بصفقة محطة كهرباء، عندما تم اغتيالها.

واستقال شيمبري من منصبه في ديسمبر 2019 ، عندما تم القبض عليه، على خلفية مقتل كاروانا جاليزيا. وتم إطلاق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة إليه. واستقال موسكات من رئاسة الوزراء بعد أسابيع وسط احتجاجات مناهضة للفساد.

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