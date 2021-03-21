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وزيرة الثقافة تعزف في أمسية المرأة المصرية بدار الأوبرا المصرية: "قادرات على النجاح"

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وزيرة الثقافة تعزف في أمسية المرأة المصرية بدار الأوبرا المصرية: "قادرات على النجاح" وزيرة الثقافة تعزف في أمسية المرأة المصرية بدار الأوبرا المصرية: "قادرات على النجاح"

مصراوي Masrawy

11:55 م السبت 20 مارس 2021

(مصراوي):

كنموذج مشرف للإبداع والتفوق النسائي، أهدت عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مشاركتها في أمسية أوركسترا القاهرة السيمفوني التي تواكبت مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وعيد الأم للمراة المصرية.

وقالت الوزيرة إن المرأة شريك أصيل وفاعل في المجتمع، مؤكدة أنها نجحت في إثبات قدرتها على النجاح بمختلف المجالات، وأشارت إلى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتي عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة لما يمثله الفن من قيمة سامية ويعكس إيمان الوطن بدور الإبداع في تحقيق التنمية.

وأقيم الحفل على مسرح الأوبرا الكبير بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، ومصاحبة فريق بغدادي بيج باند والعازفين محمد صالح (بيانو)، شريف عليان (دبل باص) وحازم عبدالقادر (درامز) وتضمن مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج، أنطونيو جوبيم، جلين ميللر، جوي جارلاند، آنتوني نيولي ليسلي بريكيوسي.

حضر الحفل وزراء السياحة والآثار، والدولة للإعلام، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وعدد من نجوم الفن المصري منهم الفنان سمير صبري والمطرب محمد منير، والإعلامية إيناس جوهر، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

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