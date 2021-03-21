الفرقة الميدانية ببلدية بارق تغلق 9 محطات وقود و17 محلاً مخالفًا

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راقبت تطبيق الاحترازات بالمراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة

أغلقت الفرقة الميدانية ببلدية محافظة بارق مساء أمس السبت 9 محطات للوقود و17 محلاً ورصدت تسع مخالفات وراقبت الأعمال الخدمية ميدانيًا.

حيث شكّل رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، فرقة ميدانية تضم أكثر من 20 موظفًا من جميع أقسام البلدية وقادهم في الجولات الميدانية، حيث بدؤوا بالمحطات ومراكز الخدمات واطلعوا على المساجد ونظافة دورات المياه بها وشملت 18 محطة وقود، تم إغلاق تسع محطات مخالفة منها.

كما تم مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومعاصر زيت السمسم والمحال المهنية وتم إغلاق 17 محلاً مخالفة مشوهة للمنظر العام.

ووقف رئيس البلدية على الأعمال التي تتم لدوار خبت آل حجري ووضع مسمى المحافظة على الدوار وصيانة الإنارة به ومعالجة التشوهات البصرية من حوله كما وقف على الحدائق العامة وراقب الأعمال الخدمية بها.