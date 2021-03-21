تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة" توقف مشروع "الواحة" بعدما ألقى مقاوله بأطنان الحديد وسط الطريق

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دعت لمراجعتها لمخالفة استخدام الطرق والساحات مع إحضار كامل الخرائط والتصاريح

في تفاعل مع "سبق" أوقفت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية، العمل بالمشروع السكني الذي ألقى مقاوله بأطنان من الحديد وسط أحد شوارع حي الواحة شرق طريق الحرمين. ودعت البلدية إلى مراجعتها لمخالفة استخدام الطرق والساحات، وإحضار كامل الخرائط والتصاريح.

يأتي ذلك الإجراء بعد نشر "سبق" خبرًا بعنوان "مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرّض أرواح المارة للخطر".

وكان مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين قد وضع أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط، وذلك في ظل غياب الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمثل هؤلاء المخالفين.

واستنكر السكان في حينها التصرف الذي يمكن أن يعرّض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب لضمان عدم تكرار فعله.. مؤكدين ارتطام عدد من المركبات بأكوام الحديد.

وكانت "سبق" قد رصدت قبل ثلاثة أيام التصرف الخاطئ للمقاول دون أدنى استشعار منه للمسؤولية وما يمكن أن ينتج من ذلك، فضلاً عن غياب اللوحات التحذيرية؛ لتباشر البلدية الموقع اليوم الثاني، وتدعو إلى مراجعتها لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المتسبب.

أمانة جدة مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرض أرواح المارة للخطر