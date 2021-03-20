"ملحمة طابا".. ندوة تثقيفية في العيد القومي لجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، محاضرة تثقيفية بمناسبة مرور 32 عاما لرفع العلم المصري على أرض مدينة طابا، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، والدكتور مفيد شهاب الدين، عضو هيئة الدفاع المصرية عن طابا أمام محكمة التحكيم الدولية، ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان.

وألقى المحاضرة الدكتور مفيد شهاب، بعنوان "ملحمة طابا في جوانبها التاريخية والسياسية والقانونية"، بمقر جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في كلمته إن مصر آمنة بشعبها وقيادتها وقواتها المسلحة، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة.

ومن جانبه أعرب الدكتور مفيد شهاب، عن سعادته بوجوده في أرض الفيروز في تلك المناسبة الغالية، وهي الاحتفال باستعادة وتحرير آخر بقعة من أرض سيناء الطاهرة من أيدي الاحتلال الإسرائيلي لمدة 20 عامًا، حتى تمكن رجال مصر الشرفاء من خلال التحكيم الدولي من استعادة طابا ورأس النقب.

وأضاف شهاب:" جميعًا نرى التطوير الذي حدث ويحدث على أرض شرم الشيخ بشكل خاص، ومحافظة جنوب سيناء بشكل عام، أتذكر كيف كانت شرم الشيخ وكيف أصبحت فلم تكن توجد فيها مظاهر الحياة إلا قليلًا، وأعبر عن سعادتي لوجدي في الصرح العلمي المتميز جامعة الملك سلمان التي تجسد العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر، واهنأ المحافظ بالعيد القومي للمحافظة التي اختارت يومًا عظيمًا وهو تحرير طابا ليكون العيد القومي وهو له دلالته ".

وأضاف شهاب، أن التخطيط الذي وضعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، كان السبب في استعادة ما بقى من الأراضي المصرية في محافظة جنوب سيناء، دون إراقة نقطة دم واحدة، موضحًا أن وثيقة مبادئ السلام، التي وضعها الرئيس السادات، كانت هي نقطة البداية للاستفادة الكاملة، وتحرير أراضى سيناء من براثن الدنس الإسرائيلي، والتي بدأت وفقًا للبرنامج الزمني للوثيقة المبدئية، في 9 مارس 1979 وتنتهي في ابريل 1982.

وأكد الدكتور مفيد شهاب، أن المفاوضات السياسية والرسمية بين الجانبان المصري والعدو الإسرائيلي كانت شرسة وفى غاية الضراوة ووصلت إلى حد تكسير العظام، اعتقادا من الجانب الإسرائيلي، بأن مصر ستصمت وتغض البصر، عن النقاط التي تحتلها إسرائيل، إلا أنه تم الإعلان عن تحرير كامل الأراضي المصرية.

وأوضح شهاب، أن مساحة طابا صغيرة للغاية، إلا أن أهميتها العسكرية والسياسية والسياحة والمعدنية، كانت تفوق قيمة مساحتها كثيرا، متابعا:" حاول الإسرائيليين، التفاوض معنا علي تقاسم مساحة طابا، أو إعلانها ذات سيادة مشتركة، فما كان من لجنة المفاوضات المصرية، إلا الرد بحزم، بأن كل حبة تراب و ذرة رمال مصرية، هي الشرف والعزة والكرامة، ومن يفرط فيها نزع عنه رداء الشرف والكرامة، فلن نفرط في شبر واحد من مصر".

وأكد شهاب، أن مصر لجأت إلى القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية، بعد فشل كل المفاوضات بين مصر وإسرائيل، وكانت اللجنة المصرية تتفاوض.

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدكتور مفيد شهاب كان أحد الأساتذة الذين درسوا له في كلية الحقوق، مضيفًا أن الندوة التي نظمتها محافظة جنوب سيناء تحت عنوان "ملحمة طابا في جوانبها السياسية والتاريخية والقانونية" تعطى علامة مهمة على أن أرض مصر هي سر الإلهام يدافع عنها شعب عظيم.

وفي نهاية المحاضرة كرم محافظ جنوب سيناء الدكتور مفيد شهاب، ووزير الزراعة والكاتب الصحفي كرم جبر.