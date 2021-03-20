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مع الرأفة.. النصر يسحق الباطن بسباعية تاريخية

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الضيف انهار في الشوط الثاني

مع الرأفة.. النصر يسحق الباطن بسباعية تاريخية

أتخم النصر شباك ضيفه الباطن بـ 7 أهداف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبتلك النتيجة قفز النصر للمركز الخامس (36 نقطة)، وبقي الباطن برصيد (28 نقطة) في المركز الـ13.

الشوط الأول انتهى نصراويًّا نتيجة ومستوى بعد أن افتتح علي لجامي التسجيل برأسية رائعة عند الدقيقة الـ14.

وفي الشوط الثاني انتفض النصر، وأتخم شباك الباطن بسلسلة أهداف، بدأها نور الدين امرابط بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ49، ومن ثم سجل مسعود الربيعي الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الـ51 بالخطأ في مرمى فريقه.

وكرس الهداف التاريخي للنصر (المئوي) عبدالرزاق حمدالله حضوره بهدفين متتالين عند الدقيقتين الـ58 والـ63، والهدف الخامس كان من ركلة جزاء.

وسجل "بيتروس" اسمه ضمن الأسماء التي زارت حارس مرمى الباطن مارتن بالهدف السادس من خارج الصندوق البطناوي عند الدقيقة الـ68. وفي الدقيقة الـ73 تصدى حارس الباطن مارتن لركلة جزاء نصراوية من قدم حمدالله.

وسجل البديل رائد الغامدي الهدف السابع للنصر عند الدقيقة الـ79.

وتوقف مسلسل الأهداف النصراوية في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء بعد سباعية تاريخية في مرمى البطناوية.

مع الرأفة.. النصر يسحق الباطن بسباعية تاريخية

مع الرأفة.. النصر يسحق الباطن بسباعية تاريخية

مع الرأفة.. النصر يسحق الباطن بسباعية تاريخية

مع الرأفة.. النصر يسحق الباطن بسباعية تاريخية

مع الرأفة.. النصر يسحق الباطن بسباعية تاريخية

النصر الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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