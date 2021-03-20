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مخاوف من قانون فرنسي بشأن الشرطة يثير احتجاجات ضد العنصرية

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مخاوف من قانون فرنسي بشأن الشرطة يثير احتجاجات ضد العنصرية مخاوف من قانون فرنسي بشأن الشرطة يثير احتجاجات ضد العنصرية

مصراوي Masrawy

10:14 م السبت 20 مارس 2021

باريس - (د ب أ)

خرج الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، للاحتجاج ضد العنصرية وعنف الشرطة، بسبب قانون مقترح تقول إنه ضروري لتوفير حماية أفضل لرجال الشرطة.

وقالت الشرطة إن حوالي 3500 شخص خرجوا في باريس، حيث يتم السماح بالاحتجاجات طالما اتبعت اللوائح المفروضة لمنع انتشار .

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" بأن العديد من المحتجين يعارضون القانون المخطط له، الذي من المفترض أن يزيد من المراقبة ويجعل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو للشرطة أثناء قيامها بعملها أمرًا صعبًا.

ويقول منتقدو القانون إنه قد يحد من حرية الصحافة.

وثارت بالفعل بسبب المعركة احتجاجات متعددة في 2020، خاصة بعدما أظهرت كاميرات مراقبة مجموعة من ضباط الشرطة وهم يهاجمون على ما يبدو رجلاً من أصول إفريقية دون سبب، وهو نوع التسجيل الذي قد يكون غير قانوني بموجب القانون الجديد.

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