أمير الرياض يرعى حفل سباق نادي سباقات الخيل على "كأس المؤسس"

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل - حفظه الله -، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لجياد الإنتاج المحلي.

ولدى وصول أمير منطقة الرياض لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمين العام لهيئة الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الشوط الحادي عشر المخصص لـ "كأس المؤسس" المصنف من الفئة الأولى سعوديًّا لخيل الإنتاج المحلي من عمر ثلاث سنوات فقط، وجائزته 3 ملايين ريال على مسافة 1600 متر.

وحقّق المركز الأول في "كأس المؤسس" الجواد "جوهر الناريز" لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وسلّم الأمير فيصل بن بندر الكأس للأمير سعود بن سلمان مقدمًا له التهنئة بهذا الإنجاز.

ورفع أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تحظى به رياضة الفروسية من دعم وتكريم، حققت من خلالهما السعودية قفزات عالية، وصلت للعالمية بشكل عالمي وبارز.

وقال: "تشرفتُ اليوم بأني أنوب عن خادم الحرمين الشريفين في كأس المؤسس، وما تحمله هذه المنافسة من اعتزاز للجميع بالاسم الذي تحمله. والكأس تعد كأس الكؤوس جميعًا. والتنافس حقق مستوى عاليًا".

وأضاف: "الإخوان في نادي سباقات الخيل قدموا الكثير بقيادة الأمير بندر بن خالد الفيصل، وتخطيطهم للمستقبل بشكل احترافي. أرجو لهم التوفيق، وأن نحظى منهم بالكثير". منوهًا بتاريخ الخيل مع مسيرة الملك عبدالعزيز في توحيد هذه البلاد الغالية.

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