اختفى في مكة قبل 5 أيام.. "عائلة أدلبي" تناشد الجميع البحث عن ابنها "عبدالرحمن"

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يعاني بسبب التوحد ولم يعد منذ خروجه من منزله ببطحاء قريش

ناشدت أسرة الطفل عبدالرحمن بن يحيى أدلبي (12 عامًا) الجميع مساعدتها في البحث عن ابنها الذي خرج من حي بطحاء قريش بمكة المكرمة قبل خمسة أيام، دون أن يعرف له وجهة معينة.

وتكثف الجهات الأمنية والفرق التطوعية، وفي مقدمتها جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، عمليات البحث والتحري والمسح لجميع المواقع والمباني المهجورة والجبال والحدائق الواقعة في محيط الحي؛ بغية العثور على المفقود في أقرب وقت ممكن.

ولا يزال رجال ساعد يواصلون البحث منذ تلقي البلاغ، وعلى مدار الساعة، وفق خطة معدة مسبقًا لمثل تلك الحالات.

وقال والد المفقود عبدالرحمن، وهو من الجنسية السورية، لـ"سبق" أن ابنه يعاني بسبب مرض التوحد، ولا يستطيع نطق اسمه، مبينًا أنه خرج الثلاثاء الماضي من منزل الأسرة ببطحاء قريش بمكة المكرمة سيرًا على الأقدام، ولون بشرته حنطي، وهو متوسط الطول أسود الشعر، ودعا من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الجوال رقم 0503604462 أو الرقم 0559099283.

مفقود مكة المكرمة