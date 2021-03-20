"إياكم واقتناء العتاد الروسي" .. أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة "إس 400"

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"أوستن" أشار إلى أنه لم يناقش معاقبة نيودلهي إلى الآن

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الهندي راجنات سينغ، اليوم (السبت)، من شراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

وقال "أوستن" للصحفيين في نيودلهي: "إن على حلفاء واشنطن عدم اقتناء العتاد الروسي من أجل تجنب عقوبات بلاده"، وفقًا لـ"رويترز".

وذكر وزير الدفاع الأمريكي أن الهند لم تحصل على أي شحنة من نظام الدفاع الجوي إس-400؛ ولذلك لم تتم مناقشة إمكانية فرض عقوبات.

وعاقبت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا العام الماضي بعد شراء الأخيرة صواريخ إس-400.وزير الدفاع الأمريكي الهند روسيا أمريكا