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​إحباط تهريب 320 خرطوشة سجائر في مطار القاهرة

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​إحباط تهريب 320 خرطوشة سجائر في مطار القاهرة ​إحباط تهريب 320 خرطوشة سجائر في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

10:01 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب 320 خرطوشة سجائر، أخفاها راكب لبناني الجنسية داخل حقائبه، لدى وصوله قادمًا من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، اشتبه حافظ منشاوي حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب لبناني الجنسية والذي حاول الخروج وسط جروب سياحي، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالآشعة «X-RAY»، لاحظ محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وجود كميات من السجائر داخل الحقائب، وكلف سامح أمين الجبار مدير الحركة، عبدالرحمن سيد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وعثر على 320 خرطوشة سجائر.

وأمر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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