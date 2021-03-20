أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تشيلي تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

Print
تشيلي تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية تشيلي تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

مصراوي Masrawy

09:51 م السبت 20 مارس 2021

سانتياجو - ( د ب أ )

سجلت تشيلي اليوم السبت، 7082 حالة إصابة يومية جديدة بمرض (كوفيد-19) الذى يسببه ، ليتجاوز عدد الإصابات مستوى 7000 حالة لأول مرة منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية.

وأوضحت الصحيفة أن شهر مارس الجارى أصبح الشهر الذى سجلت فيه البلاد أعلى حصيلة إصابات على الإطلاق ، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، نقلاً عن الصحيفة أن الرقم القياسى السابق فى عدد الإصابات تم تسجيله فى الرابع عشر من يونيو 2020 وبلغ 6938 حالة إصابة جديدة.

وبدأت السلطات التشيلية فى الثامن عشر من مارس الجارى تطبيق إغلاق كامل فى ثمان مناطق بالعاصمة سانتياجو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية