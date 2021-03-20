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"واحة تبوك".. مياه الأمطار تختلط بالكثبان الرملية وتصنع لوحة جمالية تجذب الزوار

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"واحة تبوك".. مياه الأمطار تختلط بالكثبان الرملية وتصنع لوحة جمالية تجذب الزوار "واحة تبوك".. مياه الأمطار تختلط بالكثبان الرملية وتصنع لوحة جمالية تجذب الزوار
في صورة جوية بديعة تم توثيقها على ارتفاع 120 مترًا بطائرة mavic pro

شكلت تجمعات لمياه الأمطار في مدينة تبوك لوحة جمالية تشبه الواحة إذ أطلق عليها مصورها الجوي عبدالرحمن العنزي، "واحة تبوك". وقد خطف المشهد الطبيعي الأنظار نحو هذه الواحة.

وقد وثقت صورة جوية هذه اللوحة التي رسمتها مياه الأمطار التي هطلت على المنطقة، وكيف امتزجت مع الكثبان الرملية، حيث تم توثيق هذه الصورة على ارتفاع 120 مترًا بوساطة طائرة mavic pro.

يُذكر أن هذه المنطقة تمتاز بتجمع مياه الأمطار التي تشكلت على شكل واحة صغيرة، وجذبت أهالي تبوك للاستمتاع والتنزه بالقرب منها.شتبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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