"القادسية" يمنح "الهلال" الانفراد بصدارة الدوري

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بهدف "كاريلو" الوحيد

انفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ،عقب تغلبه على القادسية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالقادسية بفوز الأول بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق، اللاعب أندريه كاريلو في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة، حافظ الهلال على صدارة المسابقة بعد أن رفع رصيده للنقطة 48 متقدمًا على أقرب منافسيه الشباب بثلاث نقاط في حين توقف رصيد القادسية عند النقطة 31.

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