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نتنياهو: إبرام 4 اتفاقات سلام جديدة بين أولوياتي بعد الانتخابات

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نتنياهو: إبرام 4 اتفاقات سلام جديدة بين أولوياتي بعد الانتخابات نتنياهو: إبرام 4 اتفاقات سلام جديدة بين أولوياتي بعد الانتخابات

مصراوي Masrawy

09:21 م السبت 20 مارس 2021

وكالات:

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وإبرام 4 اتفاقات سلام جديدة من بين أولوياته بعد الانتخابات المرتقبة.

ونقلت قناة الشرق، عن تصريحات نتنياهو "للقناة 13" الإسرائيلية، تأكيده أن "منع إيران من الحصول على سلاح نووي وإبرام 4 اتفاقات سلام جديدة من بين أولوياتي بعد الانتخابات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أكد منذ أيام، أن بلاده تعمل على إقامة تحالف أمني مع دول خليجية ضد إيران.

جاء ذلك خلال تفقده قوات "فرقة غزة" التابعة للقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي المنتشرة على حدود القطاع، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأضاف جانتس: "نعمل على إقامة تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي لها نفس نهجنا فيما يتعلق بإيران"، دون تفاصيل عن تلك الدول.

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