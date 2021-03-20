أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​نقيب الإعلاميين يشهد احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الـ32

Print
​نقيب الإعلاميين يشهد احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الـ32 ​نقيب الإعلاميين يشهد احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الـ32

مصراوي Masrawy

08:50 م السبت 20 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

حضر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اليوم السبت، احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

شهد اليوم الأول للاحتفالات رفع العلم المصري على طابا في ذكراها الثانية والثلاثين، وفي اليوم الثاني كان الحفل الغنائي الذي أعدته المحافظة بالتعاون مع مجموعة "Mbc".

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، إنه سعيد بالاستعدادات الرائعة التي أعدتها المحافظة بقيادة اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكل المسؤولين بالمحافظة؛ لخروج هذه الاحتفالات بهذا الشكل المميز.

وأضاف نقيب الإعلاميين: "جئنا إلى هنا للمشاركة برفقة قيادات مصرية كبيرة وكثيرة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين".

وألقى الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ومهندس مفاوضات طابا وعضو لجنة التفاوض، في اليوم الثالث والأخير للاحتفالات، محاضرة عن عودة طابا الحبيبة إلى مرة ثانية كجزء غالٍ ونفيس من هذا الوطن.

والتقط الإعلاميون والحضور، في نهاية الاحتفال، الصور التذكارية مع اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

ومن الشخصيات التي حضرت الاحتفالات، كان الدكتور علي مصيلحي وزير ، ومحمد منار وزير الطيران المدني، والمهندس سيد القصير وزير الزراعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب الذين جاؤوا لحضور وتغطية تلك الاحتفالات الكبرى التي تنظمها محافظة جنوب سيناء احتفالًا بعيدها القومي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية