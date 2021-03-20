​نقيب الإعلاميين يشهد احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الـ32

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

حضر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اليوم السبت، احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

شهد اليوم الأول للاحتفالات رفع العلم المصري على طابا في ذكراها الثانية والثلاثين، وفي اليوم الثاني كان الحفل الغنائي الذي أعدته المحافظة بالتعاون مع مجموعة "Mbc".

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، إنه سعيد بالاستعدادات الرائعة التي أعدتها المحافظة بقيادة اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكل المسؤولين بالمحافظة؛ لخروج هذه الاحتفالات بهذا الشكل المميز.

وأضاف نقيب الإعلاميين: "جئنا إلى هنا للمشاركة برفقة قيادات مصرية كبيرة وكثيرة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين".

وألقى الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ومهندس مفاوضات طابا وعضو لجنة التفاوض، في اليوم الثالث والأخير للاحتفالات، محاضرة عن عودة طابا الحبيبة إلى مصر مرة ثانية كجزء غالٍ ونفيس من هذا الوطن.

والتقط الإعلاميون والحضور، في نهاية الاحتفال، الصور التذكارية مع اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

ومن الشخصيات التي حضرت الاحتفالات، كان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، ومحمد منار وزير الطيران المدني، والمهندس سيد القصير وزير الزراعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب الذين جاؤوا لحضور وتغطية تلك الاحتفالات الكبرى التي تنظمها محافظة جنوب سيناء احتفالًا بعيدها القومي.