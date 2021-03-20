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"إياكم واقتناء العتاد الروسي" .. أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة "إس 400"

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"إياكم واقتناء العتاد الروسي" .. أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة "إس 400" "إياكم واقتناء العتاد الروسي" .. أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة "إس 400"
"أوستن" أشار إلى أنه لم يناقش معاقبة نيودلهي إلى الآن

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الهندي راجنات سينغ، اليوم (السبت)، من شراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

وقال "أوستن" للصحفيين في نيودلهي: "إن على حلفاء واشنطن عدم اقتناء العتاد الروسي من أجل تجنب عقوبات بلاده"، وفقًا لـ"رويترز".

وذكر وزير الدفاع الأمريكي أن الهند لم تحصل على أي شحنة من نظام الدفاع الجوي إس-400؛ ولذلك لم تتم مناقشة إمكانية فرض عقوبات.

وعاقبت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا العام الماضي بعد شراء الأخيرة صواريخ إس-400.وزير الدفاع الأمريكي الهند أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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