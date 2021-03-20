للسنة الثانية على التوالي.. "كورونا" يحرم ملكة بريطانيا من العرض العسكري لعيد ميلادها

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يقام وسط لندن ويجمع مئات العسكريين وآلاف المتفرجين

أعلن قصر باكينغهام إلغاء العرض العسكري التقليدي، الذي يقام سنويًّا بمناسبة عيد الملكة إليزابيث الثانية، للسنة الثانية على التوالي بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم السبت.

ويستقي العرض أصوله من التحضيرات الحربية البريطانية؛ إذ يُبرز خلاله الجنود الأعلام بوضوح؛ ليتم التعرف إليهم وسط ضوضاء المعارك.

وبدلاً من هذا الحدث السنوي من المقرر إقامة عرض في قصر ويندسور على بُعد نحو أربعين كيلومترًا غرب لندن.

وفي العام الماضي أُلغي العرض العسكري، واستعيض عنه بحدث مختصر في قصر ويندسور حيث تلتزم الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) الحجر منذ انطلاق الجائحة في بريطانيا في مارس (آذار)2020.

وتبلغ الملكة عامها الخامس والتسعين في 21 إبريل (نيسان)، ويقام للمناسبة تقليديًّا في يونيو (حزيران) عرض عسكري كبير في وسط لندن، يجمع مئات العسكريين وآلاف المتفرجين.بريطانيا فيروس كورونا الجديد ملكة بريطانيا