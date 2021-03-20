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كيف بررت "الصحة الباكستانية" إصابة "خان" بـ"كورونا" رغم تلقيه جرعة من اللقاح الصيني؟

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كيف بررت "الصحة الباكستانية" إصابة "خان" بـ"كورونا" رغم تلقيه جرعة من اللقاح الصيني؟ كيف بررت "الصحة الباكستانية" إصابة "خان" بـ"كورونا" رغم تلقيه جرعة من اللقاح الصيني؟
حثت المواطنين على عدم التراجع عن أخذ المصل بعد تشخيص رئيس الوزراء

كيف بررت

بررت وزارة الصحة الباكستانية إصابة رئيس الوزراء عمران خان، اليوم (السبت)، بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيه الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني الخميس الماضي؛ بأن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع لتطوير مناعة ضد الفيروس بعد التطعيم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "لم يجر تطعيم رئيس الوزراء عمران خان بشكل كامل عندما أصيب بالفيروس، ولقد حصل على الجرعة الأولى قبل يومين فقط، وهو وقت مبكر جدًا لأن يصبح أي لقاح فعالاً"، وفقاً لـ"سي إن إن" العربية.

وبينت أن الأجسام المضادة تتطور من 2 إلى 3 أسابيع من الجرعة الثانية من اللقاح ثنائي الجرعة.

حثت الوزارة المواطنين على عدم التراجع عن الحصول على اللقاح بسبب تشخيص "خان".لقاح كورونا الجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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