أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الداخلية الليبية: انتشال جثث 6 مهاجرين اشتعلت النيران في قاربهم

Print
الداخلية الليبية: انتشال جثث 6 مهاجرين اشتعلت النيران في قاربهم الداخلية الليبية: انتشال جثث 6 مهاجرين اشتعلت النيران في قاربهم

مصراوي Masrawy

08:37 م السبت 20 مارس 2021

طرابلس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الليبية انتشال جثث ستة مهاجرين غير شرعيين وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة الواقعة نحو 120 كيلومترًا غرب طرابلس، وذلك بعد اشتعال النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه، حسبما أفادت بوابة أفريقيا .

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي اليوم السبت أن الزورق البحري "301" التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من إنتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن أشتعلت النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية