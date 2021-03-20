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مسيرة نسائية تجوب شوارع العاصمة اللبنانية احتجاجا على التدهور المعيشي

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مسيرة نسائية تجوب شوارع العاصمة اللبنانية احتجاجا على التدهور المعيشي مسيرة نسائية تجوب شوارع العاصمة اللبنانية احتجاجا على التدهور المعيشي

مصراوي Masrawy

08:33 م السبت 20 مارس 2021

بيروت - (أ ش أ):

نظمت سيدات لبنانيات مسيرة احتجاجية كبيرة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، جابت عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت حملت شعار "ارحلوا" في مواجهة الطبقة السياسية الممسكة بزمام السلطة، وذلك بمناسبة حلول "عيد الأم".

ولبت أعداد كبيرة من السيدات، ومعظمهن من الأمهات، الدعوات للتجمع عصر اليوم في ساحة الرئيس بشاره الخوري بالعاصمة اللبنانية، ثم انطلقن في مسيرة احتجاجية رددن خلالها الهتافات المناهضة للسلطة السياسية والقوى والتيارات والأحزاب، حيث اعتبرن أن السلطات اللبنانية تتحمل المسئولية عن التردي الكبير في الأوضاع المعيشية التي انعكست على جميع الأسر اللبنانية.

وقالت السيدات إن الأوضاع القاسية الحالية في لبنان دفعت أولادهن إلى الهجرة إلى خارج البلاد، كما أن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي انعكس على القطاع المصرفي، تسبب في عدم تمكن الأسر اللبنانية من توفير أقل المبالغ المالية بالدولار الأمريكي لأبنائهن الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد لسداد نفقات التعليم والسكن والمعيشة، بعدما جرى تجميد الحسابات المصرفية بالدولار.

ورفعت السيدات أعلام لبنان ولافتات احتجاجية مدون عليها عبارات (ارحلوا – أجمل هدية في عيد الأم أن ترحلوا عنا – سرقتم حلم أولادنا – سرقتم أموالنا وأموال أولادنا – دمعة كل أم برقبتكم) وغيرها من الشعارات الاحتجاجية.

وانطلقت المسيرة النسائية من ساحة بشاره الخوري، وجالت في عدد من شوارع العاصمة، إلى أن وصلت إلى نقطة النهاية أمام ميناء بيروت البحري، حيث أعربن عن التخوف الشديد على مستقبل أبنائهن وقيامهم بالهجرة إلى خارج البلاد سعيا لمستقبل أفضل.

وأشارت السيدات المشاركات في المسيرة إلى أن الأسرة اللبنانية لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة، على وقع التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي.

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